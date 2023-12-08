Цены на дизельное топливо в Пермском крае вновь выросли

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Стоимость дизельного топлива в Пермском крае вновь растет, это продолжается уже несколько недель. По данным Росстата, средние цены на топливо незначительно упали, однако стоимость дизельного топлива выросла с 63,98 до 64,17.
|Пермский край
|Средние цены на 27 ноября
|Средние цены на 4 декабря
|Бензин автомобильный
|54,88
|54,87
|Марка АИ-92
|49,75
|49,73
|Марка АИ-95
|54,18
|54,17
|Марка АИ-98 и выше
|67,69
|67,69
|Дизельное топливо
|63,98
|64,17
В целом за период с 28 ноября по 4 декабря цены бензин снизились в 35 субъектах РФ. Рост цен зафиксирован в семи субъектах страны. Для сравнения, в Москве цены на бензин АИ-92 составляют от 49,15 до 50,99 рубля, марки АИ-95 — от 54,25 до 58,49, марки АИ-98 и выше — от 63,39 до 71,99.