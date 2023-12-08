Цены на дизельное топливо в Пермском крае вновь выросли

В целом за период с 28 ноября по 4 декабря цены бензин снизились в 35 субъектах РФ. Рост цен зафиксирован в семи субъектах страны. Для сравнения, в Москве цены на бензин АИ-92 составляют от 49,15 до 50,99 рубля, марки АИ-95 — от 54,25 до 58,49, марки АИ-98 и выше — от 63,39 до 71,99.