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Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Цены на дизельное топливо в Пермском крае вновь выросли

Цены на дизельное топливо в Пермском крае вновь выросли

8 декабря 2023, 04:38
Фото: fusionbrain.ai
Стоимость остального топлива незначительно снизилась.
Сюжет
Бензин

Стоимость дизельного топлива в Пермском крае вновь растет, это продолжается уже несколько недель. По данным Росстата, средние цены на топливо незначительно упали, однако стоимость дизельного топлива выросла с 63,98 до 64,17.

Пермский край Средние цены на 27 ноября Средние цены на 4 декабря
Бензин автомобильный 54,88 54,87
Марка АИ-92 49,75 49,73
Марка АИ-95 54,18 54,17
Марка АИ-98 и выше 67,69 67,69
Дизельное топливо 63,98 64,17

В целом за период с 28 ноября по 4 декабря цены бензин снизились в 35 субъектах РФ. Рост цен зафиксирован в семи субъектах страны. Для сравнения, в Москве цены на бензин АИ-92 составляют от 49,15 до 50,99 рубля, марки АИ-95 — от 54,25 до 58,49, марки АИ-98 и выше — от 63,39 до 71,99.

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#Авто#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо
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