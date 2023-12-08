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Published Сегодня, 06:34

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Updated Сегодня, 06:36

В ПГНИУ тестируют систему для очистки подземных вод от нефти

Ученые ПГНИУ тестируют систему очистки подземных вод от нефти

8 декабря 2023, 06:34
Фото: пресс-служба ПГНИУ

В ПГНИУ тестируют систему для очистки подземных вод от нефти

После испытаний планируется запустить серийное производство.
Сюжет
ПГНИУ

Ученые Естественно-научного института ПГНИУ тестируют оборудование для очистки подземных вод от углеводородного загрязнения. Опытная установка проработает три месяца, после этого планируется начать серийное производство оборудования.

В испытаниях участвуют исследователи ЕНИ ПГНИУ, конструкторы ОКБ «Маяк» ПГНИУ, а также индустриальный партнер — пермское ООО «ЛНК» и малое инвестиционное предприятие «Геоинновация плюс».

Ученые заметили, что природный процесс разложения нефтепродуктов происходит под воздействием микроорганизмов. В результате деятельности бактерий из продуктов загрязнения образуются вода и углекислый газ. Для поддержания жизнедеятельности микроорганизмов и повышения эффективности очистки необходим кислород. Исследователи разработали решение, которое подразумевает дозированное внесение кислорода в подземные воды. Специализированные датчики и контроллеры передают параметры работы комплекса очистки подземных вод, данные поступают на сервер, где их анализируют ученые и при необходимости вносят корректировки в работу комплекса.

По предварительной информации, установка способна автономно работать в течение 90 дней и более. Это позволит использовать технологию очистки подземных вод от нефтепродуктов в отдаленных и труднодоступных территориях.

Испытания многоканального скважинного иньектора по проекту «Разработка и производство технических средств и очистки подземных вод от нефтепродуктов» ведутся на средства гранта министерства образования Пермского края, сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

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