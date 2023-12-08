Ученые ПГНИУ тестируют систему очистки подземных вод от нефти

Ученые заметили, что природный процесс разложения нефтепродуктов происходит под воздействием микроорганизмов. В результате деятельности бактерий из продуктов загрязнения образуются вода и углекислый газ. Для поддержания жизнедеятельности микроорганизмов и повышения эффективности очистки необходим кислород. Исследователи разработали решение, которое подразумевает дозированное внесение кислорода в подземные воды. Специализированные датчики и контроллеры передают параметры работы комплекса очистки подземных вод, данные поступают на сервер, где их анализируют ученые и при необходимости вносят корректировки в работу комплекса.