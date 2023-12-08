Ученые ПГНИУ тестируют систему очистки подземных вод от нефти

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Ученые Естественно-научного института ПГНИУ тестируют оборудование для очистки подземных вод от углеводородного загрязнения. Опытная установка проработает три месяца, после этого планируется начать серийное производство оборудования.
В испытаниях участвуют исследователи ЕНИ ПГНИУ, конструкторы ОКБ «Маяк» ПГНИУ, а также индустриальный партнер — пермское ООО «ЛНК» и малое инвестиционное предприятие «Геоинновация плюс».
Ученые заметили, что природный процесс разложения нефтепродуктов происходит под воздействием микроорганизмов. В результате деятельности бактерий из продуктов загрязнения образуются вода и углекислый газ. Для поддержания жизнедеятельности микроорганизмов и повышения эффективности очистки необходим кислород. Исследователи разработали решение, которое подразумевает дозированное внесение кислорода в подземные воды. Специализированные датчики и контроллеры передают параметры работы комплекса очистки подземных вод, данные поступают на сервер, где их анализируют ученые и при необходимости вносят корректировки в работу комплекса.
По предварительной информации, установка способна автономно работать в течение 90 дней и более. Это позволит использовать технологию очистки подземных вод от нефтепродуктов в отдаленных и труднодоступных территориях.
Испытания многоканального скважинного иньектора по проекту «Разработка и производство технических средств и очистки подземных вод от нефтепродуктов» ведутся на средства гранта министерства образования Пермского края, сообщили в пресс-службе ПГНИУ.