В ДТП на трассе Пермь-Оса погиб водитель фуры

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Водитель вылетел из кабины тягача и погиб на трассе Пермь — Оса в результате ДТП с участием двух фур. Авария произошла 8 декабря, сообщают в пабликах.
Очевидцы пишут, что в результате столкновения один водитель вылетел из кабины и погиб. На опубликованных кадрах заметно, что одна из фур почти полностью слетела с дороги. Кабины тягачей сдавило.
UPD: Как пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю сегодня, около 15:20, на 48 км автодороги «Кукуштан-Чайковский» произошло смертельное ДТП. Предварительно установлено, что 58-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo, допустил наезд на стоявший большегруз Mersedes. В результате ДТП водитель Volvo погиб.
Сотрудниками Госавтоинспецкии проводится проверка.
В настоящее время на данном участке восстановлено движение для легковых автомобилей, рекомендуется использовать альтернативные пути проезда