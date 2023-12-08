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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

В ДТП на трассе Пермь-Оса погиб водитель фуры

В ДТП на трассе Пермь-Оса погиб водитель фуры

8 декабря 2023, 15:26
Фото: ЧП/ДТП Пермь
Один из столкнувшихся большегрузов практически полностью выбросило с трассы
Сюжет
Дтп

Водитель вылетел из кабины тягача и погиб на трассе Пермь — Оса в результате ДТП с участием двух фур. Авария произошла 8 декабря, сообщают в пабликах.

Очевидцы пишут, что в результате столкновения один водитель вылетел из кабины и погиб. На опубликованных кадрах заметно, что одна из фур почти полностью слетела с дороги. Кабины тягачей сдавило.

UPD: Как пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю сегодня, около 15:20, на 48 км автодороги «Кукуштан-Чайковский» произошло смертельное ДТП. Предварительно установлено, что 58-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo, допустил наезд на стоявший большегруз Mersedes. В результате ДТП водитель Volvo погиб.

Сотрудниками Госавтоинспецкии проводится проверка.

В настоящее время на данном участке восстановлено движение для легковых автомобилей, рекомендуется использовать альтернативные пути проезда
#Происшествия#Дтп#Авария#Погиб
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