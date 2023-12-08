В эту ночь без тепла кроме Кунгура остались также жители посёлка Ергач

«Вчера в п. Ергач Кунгурского МО произошло аварийное отключение газоснабжения. В населённом пункте имеются три котельные, которые работают на газу. Под отключение попали 121 частный дом и 25 МКД. Ситуация с частичным отключением теплоснабжения на контроле министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края», — прокомментировали сложившуюся ситуацию «Новому компаньону» в региональном минЖКХ.