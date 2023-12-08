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Published Сегодня, 10:19

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Updated Сегодня, 10:20

В эту ночь без тепла кроме Кунгура остались также жители посёлка Ергач

В эту ночь без тепла кроме Кунгура остались также жители посёлка Ергач

8 декабря 2023, 10:19
Фото: properm.ru
Без тепла были 121 частный дом и 25 многоквартирных жилых домов.

Жители посёлка Ергач в Пермском крае остались в аномальные морозы без отопления. Посёлок остался без газа и отопления, сообщают в местных пабликах.

Отдельно отмечают тот факт, что на момент аварии температура воздуха на улице опускалась до -41°.

«Вчера в п. Ергач Кунгурского МО произошло аварийное отключение газоснабжения. В населённом пункте имеются три котельные, которые работают на газу. Под отключение попали 121 частный дом и 25 МКД. Ситуация с частичным отключением теплоснабжения на контроле министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края», — прокомментировали сложившуюся ситуацию «Новому компаньону» в региональном минЖКХ.

В настоящее время, сообщает издание, котельные запущены в работу. Специалисты обходят частные дома.

Вечером 7 декабря без теплоснабжения в Кунгуре остались 15 жилых домов. Причиной стал порыв на сетях. К утру 8 декабря отопление было восстановлено.

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#Происшествия#Авария#Жкх#Ергач
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