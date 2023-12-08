В Губахе городскую поликлинику отремонтируют за почти 155 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:39
Определён победитель аукциона на право выполнения капитального ремонта здания взрослой поликлиники в Губахе. Его за 154,6 млн рублей проведёт ООО «Домострой», ставшее единственным участником торгов, заметили в «Коммерсант-Прикамье»
Как указано в техническом задании на сайте госзакупок, подрядчик должен полностью заменить в семиэтажном здании постройки 1975 года полы, перегородки, двери, инженерные сети. К работам требуется приступить с 27 декабря 2023 года, сдать объект — 26 июня 2025 года.