В Хакасии во время метели пропали десятки туристов. Среди них есть пермяки

У одной из групп был спутниковый телефон, с помощью которого они сообщили о ЧП. Это произошло еще вечером 6 декабря, но неблагоприятная погода не позволила начать поиски в тот же момент, поэтому туристы были вынуждены ночевать в тайге. Температура воздуха в том районе ночью составляла около -13°.