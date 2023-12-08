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В Хакасии эвакуировали пермяков, пропавших в горах во время метели

В Хакасии во время метели пропали десятки туристов. Среди них есть пермяки

8 декабря 2023, 05:09
Фото: 19.mchs.gov.ru

В Хакасии эвакуировали пермяков, пропавших в горах во время метели

Спасателям пришлось преодолеть 350 км для поиска туристов.
Сюжет
Туризм

В Хакассии пропали несколько групп туристов, которые отправилась в тайгу на снегоходах. По данным МЧС, они не смогли выбраться сами из-за сильной метели. Речь идет о четырех группах снегоходчиков — 29 человек. Среди них — жители Пермского края, Санкт-Петербурга, Татарстана, Хакасии.

У одной из групп был спутниковый телефон, с помощью которого они сообщили о ЧП. Это произошло еще вечером 6 декабря, но неблагоприятная погода не позволила начать поиски в тот же момент, поэтому туристы были вынуждены ночевать в тайге. Температура воздуха в том районе ночью составляла около -13°.

Утром 7 декабря началась спасательная операция. Поисковикам пришлось преодолеть более 350 км на тяжелой технике. Привлечь к поискам вертолет не удалось из-за неподходящей погоды.

Поиск туристов велся весь день, их удалось обнаружить только к вечеру. К тому моменту нашли 27 человек, но двое погибли. По данным местного СК, у одного из туристов резко ухудшилось здоровье — он скончался. Второй — направился на снегоходе расчищать дорогу, попал в метель и не смог вернуться к основной группе.

Источники издания 19rusinfo утверждают, что погибшие — житель Уфы, а также сын бывшего министра спорта Хакасии Валерия Денщикова.

Фото: СК по Хакасии

Сейчас тела погибших доставлены на базу, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В МЧС уточняют, что к плачевным последствиям привела переоценка туристами собственных способностей. Во время поездки прогнозировались порывы ветра до 25 м/с и сильный снег. Туристы проигнорировали штормовое предупреждение.

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