В Кунгуре после аварии восстановили подачу отопления в десятки домов

Posted 8 декабря 2023, 02:54
Published 8 декабря 2023, 02:54
Modified 8 декабря 2023, 02:56
Updated 8 декабря 2023, 02:56
В Кунгуре сегодня утром, 8 декабря, восстановлена подача горячей воды и отопления. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, аварийно-восстановительные работы завершены в 6:10.
К реагированию привлекались восемь единиц техники и 13 человек, в том числе от МЧС — одна единица техники и два человека. Сообщение об отключении отопления в Кунгуре поступило вчера вечером, в 20:05. Причиной стал порыв на системе теплоснабжения в доме по ул. Свердлова, 98. Без важной коммунальной услуги остались более 30 домов и девять объектов социальной сферы.