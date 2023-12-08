В Кунгуре после аварии восстановили подачу отопления в десятки домов

К реагированию привлекались восемь единиц техники и 13 человек, в том числе от МЧС — одна единица техники и два человека. Сообщение об отключении отопления в Кунгуре поступило вчера вечером, в 20:05. Причиной стал порыв на системе теплоснабжения в доме по ул. Свердлова, 98. Без важной коммунальной услуги остались более 30 домов и девять объектов социальной сферы.