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В Кунгуре восстановили подачу тепла в десятки домов после аварии

В Кунгуре после аварии восстановили подачу отопления в десятки домов

8 декабря 2023, 02:54
Фото: пресс-служба администрации Кунгурского округа

В Кунгуре восстановили подачу тепла в десятки домов после аварии

Порыв на системе теплоснабжения произошел вчера около 17:00.

В Кунгуре сегодня утром, 8 декабря, восстановлена подача горячей воды и отопления. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, аварийно-восстановительные работы завершены в 6:10.

К реагированию привлекались восемь единиц техники и 13 человек, в том числе от МЧС — одна единица техники и два человека. Сообщение об отключении отопления в Кунгуре поступило вчера вечером, в 20:05. Причиной стал порыв на системе теплоснабжения в доме по ул. Свердлова, 98. Без важной коммунальной услуги остались более 30 домов и девять объектов социальной сферы.

В части Кунгура из-за аварии на сетях пропало отопление
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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Жкх#Кунгур
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