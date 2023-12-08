В лесничествах Пермского края стартовала продажа живых новогодних елей

Договор купли-продажи после покупки дерева нужно сохранить как доказательство законного приобретения. В случае его отсутствия, несанкционированная вырубка или выкапывание ели считается административным правонарушением и может привести к наказанию в виде штрафа, а в худшем случае к возбуждению уголовного тела и лишению свободы.