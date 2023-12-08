В лесничествах Пермского края стартовала продажа живых новогодних елей

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Лесничества Пермского края начали продажу хвойных деревьев — елей, пихт и сосен. Для покупки живого дерева нужно заключить договор купли-продажи с лесничеством. Адреса лесничеств можно узнать на сайте министерства природы, лесного хозяйства и экологии Пермского края, сообщает Пермский лесопожарный центр.
Договор купли-продажи после покупки дерева нужно сохранить как доказательство законного приобретения. В случае его отсутствия, несанкционированная вырубка или выкапывание ели считается административным правонарушением и может привести к наказанию в виде штрафа, а в худшем случае к возбуждению уголовного тела и лишению свободы.
Для подачи заявления потребуются паспортные данные и ИИН. В документе купли-продажи будет указана дата вырубки и карта-схема места роста хвойного дерева.
Елочка высотой до одного метра обойдется ценой в 27,71 рублей за штуку, от 1,1 до 2 метров — 55,43 рублей, от 2,1 до 3 метров — 83,14 рублей, от 3,1 до 4 метров — 110,85 рублей. Большие елки высотой от 4,1 метра стоят 166,28 рублей за штуку.
Отметим, что одна семья и один человек имеет право на покупку не более двух живых елей.