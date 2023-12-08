В парламенте Пермского края наградили победителей региональных конкурсов

Конкурс «Путешествие по Пермскому краю» проводится с 2017 года по инициативе Валерия Сухих. Школьники, студенты и педагоги разрабатывают авторские маршруты и экскурсии по региону. Лучшие из них становятся победителями и ложатся в основу телепередач «Путешествие через край». На основе работ участников снято 56 фильмов, они размещены на сайте Законодательного Собрания и в соцсетях.