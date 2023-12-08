В парламенте Пермского края наградили победителей региональных конкурсов

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Вчера, 7 декабря, во Дворце детского (юношеского) творчества прошла церемония награждения победителей региональных конкурсов «Будущие законодатели Пермского края» и «Путешествие по Пермскому краю». Они проходят в рамках просветительского проекта Законодательного Собрания Прикамья «Парламентский урок».
Победители и призеры конкурса «Будущие законодатели Пермского края» получили награды по пяти номинациям: рисунок, видеофильм, социальный проект, фотография и методическая разработка парламентского урока. В работах участники поделились своими представлениями о родном регионе, рассказали о волнующих их вопросах и предложили идеи для развития территорий.
Всего в этом году в конкурсе приняли участие образовательные учреждения из всех 43 территорий региона. Педагоги и школьники направили на конкурс рекордное число заявок — порядка 2 тысяч. Победа в конкурсе учитываются при отборе кандидатов на получение знака отличия «Гордость Пермского края».
Валерий Сухих, спикер краевого парламента:
— Мы всегда стремились охватить как можно больше участников, потому что в каждом уголке Пермского края есть свои таланты. Наша задача — дать ребятам возможность заявить о себе, рассказать о своей малой Родине, представить свои идеи. Сегодня мы чествуем тех, чьи предложения уже в ближайшем будущем могут воплотиться в жизнь и дать новый толчок в развитии нашего региона. Неоспоримый вклад в наше будущее поколение вносят наставники — педагоги и родители, под чьим руководством ребята готовят свои работы.
Награды получили и победители регионального конкурса «Путешествие по Пермскому краю». В этом году по решению жюри список победителей был расширен. Кроме семи туристических маршрутов, на основе которых были сняты телевизионные фильмы, конкурсная комиссия отметила и наградила поощрительным призами ряд работ. Некоторые участники конкурса смогут принять участие в окружных мероприятиях, некоторые работы отмечены спецпризами от партнеров проекта.
Всего в 2023 году на конкурс заявлено рекордное количество заявок — 235 туристических маршрутов по 35 территориям региона. Впервые в этом году в конкурсе приняли участие студенты. Больше всего проектов поступило из Перми, Кизела, Пермского, Кунгурского, Чусовского, Березниковского, Лысьвенского, Осинского, Соликамского и Ильинского округов.
Конкурс «Путешествие по Пермскому краю» проводится с 2017 года по инициативе Валерия Сухих. Школьники, студенты и педагоги разрабатывают авторские маршруты и экскурсии по региону. Лучшие из них становятся победителями и ложатся в основу телепередач «Путешествие через край». На основе работ участников снято 56 фильмов, они размещены на сайте Законодательного Собрания и в соцсетях.
В церемонии награждения участвовали первый заместитель председателя Заксобрания Вячеслав Григорьев, Герой России, заместитель председателя Заксобрания Сергей Яшкин, депутаты краевого парламента Дмитрий Бондарь и Ирек Хазиев, федеральный инспектор по Пермскому краю Алексей Воробьев, замминистра образования и науки Прикамья Наталья Зверева и директор Центра развития туризма Константин Тиминский. Список победителей и призеров конкурса «Будущие законодатели Пермского края» в 2023 году — на сайте Заксобрания Пермского края.