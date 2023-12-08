В Перми предлагают ужесточить меры в отношении безбилетников в транспорте

Департамент транспорта поделился планами работы по ужесточению мер, применяемых к безбилетным пассажирам. В частности, в случае непредоставления контролёру документов, обсуждается возможность остановки транспортного средства для ожидания правоохранительных органов. В дальнейшем с нарушителя могут взыскиваться не только штраф за безбилетный проезд, но и убытки за простой транспортного средства. Остальные пассажиры в этом случае смогут пересесть на другое транспортное средство без доплаты.