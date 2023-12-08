В Перми предлагают ужесточить меры в отношении безбилетников в транспорте

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В Перми предлагают ужесточить меры в отношении безбилетников в общественном транспорте. Сегодня, по подсчётам властей Перми, 11% пассажиров ездят бесплатно, сообщают в мэрии.
11% — это «настоящие» безбилетники. Остальные, которых фиксируют датчики пассажиропотока, это дети до 7 лет, владельцы проездных, которые не зарегистрировали свою поездку, персонал перевозчика и контролёры, а также пассажиры, выпускающие других на остановках и возвращающиеся в салон.
Департамент транспорта поделился планами работы по ужесточению мер, применяемых к безбилетным пассажирам. В частности, в случае непредоставления контролёру документов, обсуждается возможность остановки транспортного средства для ожидания правоохранительных органов. В дальнейшем с нарушителя могут взыскиваться не только штраф за безбилетный проезд, но и убытки за простой транспортного средства. Остальные пассажиры в этом случае смогут пересесть на другое транспортное средство без доплаты.
Также предлагается снижать загрузку салонов. При перезаключении муниципальных контрактов планируется переводить часть маршрутов на машины особо большого класса. Кроме того, при модернизации трамвайной сети планируется внедрять системы приоритетного проезда перекрестков, что позволит ускорить движение вагонов по маршруту и сократить интервал движения. Также разрабатываются меры по сокращению кадрового дефицита водителей и увеличения количества отправлений на существующих маршрутах.