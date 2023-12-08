В Перми вдвое выросло число заявителей, получающих онлайн-услуги в земельной сфере

В этом году количество граждан и организаций, которые подают заявления для предоставления муниципальных услуг в Перми в сфере земельных отношений через портал «Госуслуги», увеличилось в два раза. По данным на 5 декабря, через интернет-сервис было подано 1645 заявлений о предоставлении мунуслуг, сообщают в мэрии.