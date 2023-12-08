В Перми вдвое выросло число заявителей, получающих онлайн-услуги в земельной сфере

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В этом году количество граждан и организаций, которые подают заявления для предоставления муниципальных услуг в Перми в сфере земельных отношений через портал «Госуслуги», увеличилось в два раза. По данным на 5 декабря, через интернет-сервис было подано 1645 заявлений о предоставлении мунуслуг, сообщают в мэрии.
Отметим, что за аналогичный период прошлого года в ведомство поступило 845 электронных заявлений.
Наиболее активно онлайн-сервисами пользуются крупные компании, такие как АО «Газпром газораспределение Пермь», ПАО «Россети Урал» и другие. Направленные через портал «Госуслуги» заявления обрабатываются быстрее.
В этом году на восемь календарных дней сокращены сроки предоставления трех наиболее востребованных муниципальных услуг в сфере землепользования. Изменения коснулись предварительного согласования предоставления земельного участка, предоставления в собственность, аренду или пользование участков без проведения торгов и предоставления участка в собственность бесплатно.
На два дня сокращены сроки предоставления услуги по перераспределению земельных участков. Важное условие — все документы и заявление должны быть поданы онлайн.