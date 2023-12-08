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В Перми вдвое выросло число заявителей, получающих онлайн-услуги в земельной сфере

В Перми вдвое выросло число заявителей, получающих онлайн-услуги в земельной сфере

8 декабря 2023, 08:20
Фото: Midjourney
Всего с начала года пермяки подали 1845 заявлений через онлайн-сервис.

В этом году количество граждан и организаций, которые подают заявления для предоставления муниципальных услуг в Перми в сфере земельных отношений через портал «Госуслуги», увеличилось в два раза. По данным на 5 декабря, через интернет-сервис было подано 1645 заявлений о предоставлении мунуслуг, сообщают в мэрии.

Отметим, что за аналогичный период прошлого года в ведомство поступило 845 электронных заявлений.

Наиболее активно онлайн-сервисами пользуются крупные компании, такие как АО «Газпром газораспределение Пермь», ПАО «Россети Урал» и другие. Направленные через портал «Госуслуги» заявления обрабатываются быстрее.

В этом году на восемь календарных дней сокращены сроки предоставления трех наиболее востребованных муниципальных услуг в сфере землепользования. Изменения коснулись предварительного согласования предоставления земельного участка, предоставления в собственность, аренду или пользование участков без проведения торгов и предоставления участка в собственность бесплатно.

На два дня сокращены сроки предоставления услуги по перераспределению земельных участков. Важное условие — все документы и заявление должны быть поданы онлайн.

#Пермь#Земельные участки#Мэрия#Земельный вопрос#Земельные отношения#Услуги
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