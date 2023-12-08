В пермском аэропорту сел самолёт, на борту которого умер человек

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
На борту самолета авиакомпании «Россия», который летел рейсом FV6418 «Екатеринбурга — Санкт-Петербург», скончался человек. Из-за ЧП лайнер вынужденно сел в Перми, сообщает URA. RU со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Одному из пассажиров рейса FV6418 стало плохо. Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Перми. После посадки врачи констатировали смерть человека, сообщили в авиакомпании.
Пассажиров высадили из самолета для проведения необходимых формальностей.