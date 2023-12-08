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Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

В пермском аэропорту сел самолёт, на борту которого умер человек

В пермском аэропорту сел самолёт, на борту которого умер человек

8 декабря 2023, 16:42
Фото: 1MI
Смерть пассажира констатировали уже на земле.

На борту самолета авиакомпании «Россия», который летел рейсом FV6418 «Екатеринбурга — Санкт-Петербург», скончался человек. Из-за ЧП лайнер вынужденно сел в Перми, сообщает URA. RU со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Одному из пассажиров рейса FV6418 стало плохо. Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Перми. После посадки врачи констатировали смерть человека, сообщили в авиакомпании.

Пассажиров высадили из самолета для проведения необходимых формальностей.

#Происшествия#Аэропорт#Большое савино#Аэропорт пермь
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