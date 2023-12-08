В Пермском крае появятся десятки зарядных станций для электрокаров

Деньги из федерального бюджета получат ИП и юрлица, всего 53,6 млн рублей на закупку оборудования, а также 7,3 млн рублей — на подключение. Станции для зарядки электромобилей появятся в Перми, Соликамске, Березовске, Лысьве, Добрянке, Полазне, Краснокамске, Верещагино, Очере, Кондратово, поселках Голдыревский и Юг.