В Пермском крае появятся десятки зарядных станций для электрокаров

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края опубликовало приказ о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры.
Деньги из федерального бюджета получат ИП и юрлица, всего 53,6 млн рублей на закупку оборудования, а также 7,3 млн рублей — на подключение. Станции для зарядки электромобилей появятся в Перми, Соликамске, Березовске, Лысьве, Добрянке, Полазне, Краснокамске, Верещагино, Очере, Кондратово, поселках Голдыревский и Юг.
Срок установки зарядных станций в приказе не написан.