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Published Сегодня, 11:21

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Updated Сегодня, 11:23

В Пермском крае появятся десятки зарядных станций для электрокаров

В Пермском крае появятся десятки зарядных станций для электрокаров

8 декабря 2023, 11:21
Фото: pexels
Деньги на покупку и установку зарядок выделяются из федерального бюджета.

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края опубликовало приказ о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры. 

Деньги из федерального бюджета получат ИП и юрлица, всего 53,6 млн рублей на закупку оборудования, а также 7,3 млн рублей — на подключение. Станции для зарядки электромобилей появятся в Перми, Соликамске, Березовске, Лысьве, Добрянке, Полазне, Краснокамске, Верещагино, Очере, Кондратово, поселках Голдыревский и Юг.

Срок установки зарядных станций в приказе не написан.

Фото: скриншот из приказа
В Перми открылась площадка по производству зарядных станций для электромобилей
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#Авто#Пермь#Зарядка
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