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Владимир Путин заявил о планах баллотироваться на новый президентских срок

Владимир Путин заявил о планах баллотироваться на новый президентских срок

8 декабря 2023, 11:49
Фото: kremlin.ru
Выборы пройдут в следующем году.
Сюжет
Выборы

Президент России Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на предстоящих выборах в 2024 году. Это произошло после церемония вручения медалей «Золотая Звезда», когда отец погибшего командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога задал вопрос президенту.

Выборы в следующем году продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Изначально трехдневное голосование применялось из-за пандемии коронавируса, но позже этот формат понравился избирателям, поэтому его было решено оставить, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Самовыдвиженцы, которые захотят участвовать в выборах президента, должны будут подать документы до 27 декабря, срок для кандидатов от партий — 1 января.

В прошлый раз Путин объявлял об участии в выборах в декабре 2017 года во время посещения завода в Нижнем Новгороде, тогда рабочий попросил президента выдвинуть свою кандидатуру, так как его все поддерживают.

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