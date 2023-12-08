Владимир Путин заявил о планах баллотироваться на новый президентских срок

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Президент России Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на предстоящих выборах в 2024 году. Это произошло после церемония вручения медалей «Золотая Звезда», когда отец погибшего командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога задал вопрос президенту.
Выборы в следующем году продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Изначально трехдневное голосование применялось из-за пандемии коронавируса, но позже этот формат понравился избирателям, поэтому его было решено оставить, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Самовыдвиженцы, которые захотят участвовать в выборах президента, должны будут подать документы до 27 декабря, срок для кандидатов от партий — 1 января.
В прошлый раз Путин объявлял об участии в выборах в декабре 2017 года во время посещения завода в Нижнем Новгороде, тогда рабочий попросил президента выдвинуть свою кандидатуру, так как его все поддерживают.