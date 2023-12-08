Выборы президента России впервые будут проходить три дня

В новых регионах, а также Брянской, Курской и Белгородской областях, Крыму и Севастополе будет применяться придомовое голосование. Самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 27 декабря, а кандидаты от партий — до 1 января. По словам Эллы Памфиловой, формат трехдневного голосования нравится большинству избирателей: по данным ВЦИОМ, его удобство признали 74% россиян.