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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 09:50

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года

Выборы президента России впервые будут проходить три дня

8 декабря 2023, 09:48
Фото: Midjourney

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года

По данным ЦИК, трехдневное голосование считают удобным более 70% россиян.
Сюжет
Выборы

Выборы президента России в 2024 году впервые будут трехдневными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Выборы состоятся с 15 по 17 марта следующего года.

В новых регионах, а также Брянской, Курской и Белгородской областях, Крыму и Севастополе будет применяться придомовое голосование. Самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 27 декабря, а кандидаты от партий — до 1 января. По словам Эллы Памфиловой, формат трехдневного голосования нравится большинству избирателей: по данным ВЦИОМ, его удобство признали 74% россиян.

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#Политика#Общество#Пермь#Выборы#Президент#Цик
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