Житель Пермского округа убил знакомую, которая до этого попросила друзей его избить

Ночью 2 декабря обвиняемый решил убить свою 21-летнюю знакомую. Мужчина убедил потерпевшую поехать с ним на автомобиле в соседний населенный пункт. По дороге он остановил автомобиль, вывел девушку из салона машины на дорогу и нанёс ей более 20 ударов ножом в туловище. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. После убийства обвиняемый скрылся с места преступления.