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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Житель Пермского округа убил знакомую, которая до этого попросила друзей его избить

Житель Пермского округа убил знакомую, которая до этого попросила друзей его избить

8 декабря 2023, 13:17
Фото: properm.ru
Мужчина задержан и находится под стражей.

Житель Пермского муниципального округа обвиняется в убийстве. Он убил знаокмую прямо на дороге, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Ночью 2 декабря обвиняемый решил убить свою 21-летнюю знакомую. Мужчина убедил потерпевшую поехать с ним на автомобиле в соседний населенный пункт. По дороге он остановил автомобиль, вывел девушку из салона машины на дорогу и нанёс ей более 20 ударов ножом в туловище. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. После убийства обвиняемый скрылся с места преступления.

Утром тело убитой было обнаружено местными жителями, которые сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Мужчина был задержан и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По словам источника, знакомого с ситуацией, ранее между погибшей и убийцей был конфликт. Девушка попросила знакомых избить мужчину, однако он узнал о ее просьбе и убил её.

На данный момент произведены осмотры места происшествия и автомобиля, в ходе которых изъяты предметы и объекты интересующие следствие. Допрошены свидетели и обвиняемый, назначены необходимые судебные экспертизы. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

#Общество#Криминал#Убийство#Су скр
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