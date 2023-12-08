Жителя Прикамья осудили за поджог человека, лежащего на лавочке

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Пермский краевой суд утвердил приговор жителю Чайковского за поджог человека. По данным пресс-службы суда, в феврале 2022 года мужчина проходил мимо своего подъезда, возле которого на лавке спал мужчина. Злоумышленник взял из руки спящего бутылку, в которой был алкоголь, вылил его на пострадавшего и поджег.
Жертве пришлось перенести множество операций, он получил ожоги ног от первой до третьей степени. Чайковский городской суд приговорил злоумышленника к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскано 700 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Преступник пытался обжаловать приговор, но краевой суд оставил его без изменений.