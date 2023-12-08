Жителя Прикамья осудили за поджог человека, лежащего на лавочке

Пермский краевой суд утвердил приговор жителю Чайковского за поджог человека. По данным пресс-службы суда, в феврале 2022 года мужчина проходил мимо своего подъезда, возле которого на лавке спал мужчина. Злоумышленник взял из руки спящего бутылку, в которой был алкоголь, вылил его на пострадавшего и поджег.