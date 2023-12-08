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Жителя Прикамья осудили за поджог человека, лежащего на лавочке

Жителя Прикамья осудили за поджог человека, лежащего на лавочке

8 декабря 2023, 05:42
Фото: fusionbrain.ai
Мужчину отправили в колонию.

Пермский краевой суд утвердил приговор жителю Чайковского за поджог человека. По данным пресс-службы суда, в феврале 2022 года мужчина проходил мимо своего подъезда, возле которого на лавке спал мужчина. Злоумышленник взял из руки спящего бутылку, в которой был алкоголь, вылил его на пострадавшего и поджег.

Жертве пришлось перенести множество операций, он получил ожоги ног от первой до третьей степени. Чайковский городской суд приговорил злоумышленника к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскано 700 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Преступник пытался обжаловать приговор, но краевой суд оставил его без изменений.

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#Суд#Пермь#Чайковский#Огонь#Поджог#Поджег
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