properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Экс-депутат ЗС Прикамья вновь пытается обжаловать приговор за дебош в баре

Экс-депутат ЗС Прикамья вновь пытается обжаловать приговор за дебош в баре

9 декабря 2023, 11:59
Фото: properm.ru
Инцидент в баре произошел еще в апреле 2022 года.

Бывшей депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев вновь пытается обжаловать приговор за дебош. Ему назначили 4 года лишения свободы в колонии строгого режима в начале марта за хулиганство с применением оружия. Гособвинение требовало для него 5 лет колонии.

Пермский краевой суд утвердил приговор Телепнева в июне. В конце ноября жалоба на приговор поступила в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, выяснил журналист Properm.ru. Дата рассмотрения еще не назначена.

Преступление, за которое экс-депутат получил срок, произошло 30 апреля 2022 года в пермском баре «Наташа». Телепнев бросал мебель и посуду после конфликта с барменом. Травмы получил сотрудник бара, а также один из посетителей.

Читайте также:
Несовершеннолетний житель Кунгура ограбил земляка и похитил у него паспортЖителя Прикамья осудили за поджог человека, лежащего на лавочкеЗа уклонение от административного надзора жителя Суксуна отправили в колонию
#Суд#Пермь#Телепнев#Александр телепнев
Подпишитесь
В Минздраве Прикамья прокомментировали обращение сотрудников скорой помощи к Путину
Сегодня, 11:08
Минтербез предупреждает пермяков об аномальных холодах в выходные
Сегодня, 09:17
Ночью спали в машинах. Пермяки бьют тревогу из-за отсутствия электричества
Сегодня, 08:29
Кто виноват в перебоях с электричеством в Пермском крае? Отвечают энергетики
Сегодня, 08:45
В отношении экс-руководителя пермского порохового завода возбудили дело
Сегодня, 05:56
В Брянске задержали замдиректора школы после стрельбы
Сегодня, 10:10