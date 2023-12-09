Экс-депутат ЗС Прикамья вновь пытается обжаловать приговор за дебош в баре

Бывшей депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев вновь пытается обжаловать приговор за дебош. Ему назначили 4 года лишения свободы в колонии строгого режима в начале марта за хулиганство с применением оружия. Гособвинение требовало для него 5 лет колонии.