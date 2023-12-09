Экс-депутат ЗС Прикамья вновь пытается обжаловать приговор за дебош в баре

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Бывшей депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев вновь пытается обжаловать приговор за дебош. Ему назначили 4 года лишения свободы в колонии строгого режима в начале марта за хулиганство с применением оружия. Гособвинение требовало для него 5 лет колонии.
Пермский краевой суд утвердил приговор Телепнева в июне. В конце ноября жалоба на приговор поступила в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, выяснил журналист Properm.ru. Дата рассмотрения еще не назначена.
Преступление, за которое экс-депутат получил срок, произошло 30 апреля 2022 года в пермском баре «Наташа». Телепнев бросал мебель и посуду после конфликта с барменом. Травмы получил сотрудник бара, а также один из посетителей.