Эксперты выяснили, хотят ли россияне выдвижения Путина на новый срок

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Представители Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) выяснили, хотят ли россияне, чтобы Владимир Путин выдвинулся на новый срок. Они рассказали об это во время круглого стола, который был посвящен предстоящим выборам в марте 2024 года.
Данные исследования фонда «Общественное мнение» показывают, что большинство жителей РФ хотят, чтобы Путин вновь баллотировался. Данные озвучила управляющий директор фонда Лариса Паутова. По данным опроса, который был проведен среди 6 тыс. человек, такого мнения придерживаются 70% россиян.
«74% опрошенных уверены, что Владимир Путин понимает заботы простых людей и его деятельность отвечает их интересам. Большинство респондентов считают, что у России большое будущее», — пояснила Паутова.
Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов считает, что Запад будет вмешиваться в президентские выборы, как это было и раньше: «Тем не менее, легитимность этих выборов будет обеспечена за счет высокого уровня участия граждан и их высокого доверия», — считает эксперт.