Эксперты выяснили, хотят ли россияне выдвижения Путина на новый срок

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов считает, что Запад будет вмешиваться в президентские выборы, как это было и раньше: «Тем не менее, легитимность этих выборов будет обеспечена за счет высокого уровня участия граждан и их высокого доверия», — считает эксперт.