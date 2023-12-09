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Updated Сегодня, 13:00

Глава Прикамья встретился с участниками СВО, юнармейцами и семьями ветеранов

Глава Прикамья встретился с участниками СВО, юнармейцами и семьями ветеранов

9 декабря 2023, 12:47
Фото: пресс-служба краевого правительства
Рассказываем, о чем говорили на встрече.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин посетил Соликамский округ во время рабочего выезда. По данным пресс-службы правительства Прикамья, там он пообщался с участниками специальной военной операции России на Украине, родственниками героев Отечества и юнармейцами. Встреча состоялась в преддверии Дня героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

Губернатор отметил, что регион всегда был опорой для страны.

«В самые непростые для страны времена находились прикамцы, которые ценой собственной жизни готовы были защищать Родину. Подчеркну, особенно важно сегодня разговаривать с молодыми ребятами, узнавать, кем они собираются стать в будущем, чем занимаются и увлекаются сейчас. Убежден, что со школьной скамьи необходимо прививать любовь к стране, рассказывать о подвигах защитников Отечества, привлекать молодежь к участию в патриотических акциях и мероприятиях», — отметил Махонин.

Один из участников встречи — Эдуард Бондюгов. Он отправился на СВО в качестве добровольца. После возвращения из зоны спецоперации по состоянию здоровья ему предложили стать заниматься учебной и внеучебной деятельностью в местной школе. Он стал учителем технологии в гимназии «Солнечная радуга» в Соликамске.

Эдуард Бондюгов отметил, что на внеурочных занятиях находятся сейчас пять человек. Однако дети в коридорах школы подходят к нему и задают вопросы по поводу патриотического воспитания.

Юнармеец детского общественного гражданско-патриотического объединения «Камские витязи», которое организовано на базе Соликамской школы №15, Сергей Новиков рассказал, что вместе со знакомыми занимается военно-патриотическим воспитанием. Вдобавок, ведется работа по поддержке ветеранов и инвалидов боевых действий.

Парень отметил, что почтение ветеранов и равнение на героев — это и есть любовь к стране.

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