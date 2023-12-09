Глава Прикамья встретился с участниками СВО, юнармейцами и семьями ветеранов

Один из участников встречи — Эдуард Бондюгов. Он отправился на СВО в качестве добровольца. После возвращения из зоны спецоперации по состоянию здоровья ему предложили стать заниматься учебной и внеучебной деятельностью в местной школе. Он стал учителем технологии в гимназии «Солнечная радуга» в Соликамске.