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Краснокамца отправили в колонию за избиение беременной жены ради ставок

Краснокамца отправили в колонию за избиение беременной жены ради ставок

9 декабря 2023, 17:15
Фото: fusionbrain.ai
Мужчина проведет срок в колонии строгого режима.

В Краснокамске осудили 31-летнего местного жителя, который неоднократно истязал свою беременную возлюбленную. Мужчина был уже ранее судим. Досуг он проводил за алкоголем, онлайн-играми и ставками, постоянно требуя от женщины брать микрозаймы.

В октябре он получил приговор 5 лет лишения свободы за разбой в отношении женщины, которая отказала брать микрокредит на свое имя. Злоумышленник избил жену, отобрал телефон и сбежал. IPhone он заложил в ломбарде, а деньги потратил. В декабре его наказали за угрозы убийством и истязания.

С учетом предыдущего наказания его приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд решил взыскать в пользу потерпевшей 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Краснокамец будет обязан и компенсировать процессуальные издержки — 40 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил, его можно обжаловать.

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#Происшествия#Суд#Пермь
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