Краснокамца отправили в колонию за избиение беременной жены ради ставок

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
В Краснокамске осудили 31-летнего местного жителя, который неоднократно истязал свою беременную возлюбленную. Мужчина был уже ранее судим. Досуг он проводил за алкоголем, онлайн-играми и ставками, постоянно требуя от женщины брать микрозаймы.
В октябре он получил приговор 5 лет лишения свободы за разбой в отношении женщины, которая отказала брать микрокредит на свое имя. Злоумышленник избил жену, отобрал телефон и сбежал. IPhone он заложил в ломбарде, а деньги потратил. В декабре его наказали за угрозы убийством и истязания.
С учетом предыдущего наказания его приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд решил взыскать в пользу потерпевшей 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Краснокамец будет обязан и компенсировать процессуальные издержки — 40 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил, его можно обжаловать.