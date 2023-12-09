Краснокамца отправили в колонию за избиение беременной жены ради ставок

В октябре он получил приговор 5 лет лишения свободы за разбой в отношении женщины, которая отказала брать микрокредит на свое имя. Злоумышленник избил жену, отобрал телефон и сбежал. IPhone он заложил в ломбарде, а деньги потратил. В декабре его наказали за угрозы убийством и истязания.