Кто виноват в перебоях с электричеством в Пермском крае? Отвечают энергетики

В компании «Россети Урал» высказались о проблемах с электричеством. По данным компании, энергетики работают в круглосуточном режиме уже третьи сутки из-за морозов. Больше всего проблем на негазифицированных территориях, которые находятся рядом с Пермью, Челябинском и Екатеринбургом. В Прикамье сложнее всего — в поселках Пермского района.