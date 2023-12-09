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Кто виноват в перебоях с электричеством в Пермском крае? Отвечают энергетики

Кто виноват в перебоях с электричеством в Пермском крае? Отвечают энергетики

9 декабря 2023, 08:45
Фото: Midjourney
В деревне Берег Камы проблемы с электричеством наблюдаются с 8 декабря.

В компании «Россети Урал» высказались о проблемах с электричеством. По данным компании, энергетики работают в круглосуточном режиме уже третьи сутки из-за морозов. Больше всего проблем на негазифицированных территориях, которые находятся рядом с Пермью, Челябинском и Екатеринбургом. В Прикамье сложнее всего — в поселках Пермского района.

«В корне проблемы лежит сверхноминальный рост нагрузок на существующую электросетевую инфраструктуру. Данные населенные пункты продолжают активно застраиваться, в условиях отсутствия газового отопления, нагрузка на электрические сети выросла здесь в несколько раз. И такая тенденция будет продолжаться ближайшие годы, так как под ИЖС выделяются новые земли», — отмечают в компании.

Вдобавок, по данным компании, «значительное количество новых клиентов» занижают планируемый объем энергопотребления при присоединении к сетям. Это ведет к нагрузке на инфраструктуре и отключениям: «Возникшая ситуация не позволяет объективно предусмотреть необходимые мероприятия по реконструкции и модернизации электрических сетей».

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#Коммунальный рай#Пермь#Электричество
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