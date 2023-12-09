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Published Сегодня, 09:17

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Updated Сегодня, 09:20

Минтербез предупреждает пермяков об аномальных холодах в выходные

Минтербез предупреждает пермяков об аномальных холодах в выходные

9 декабря 2023, 09:17
Фото: 1MI
Морозы могут достигнуть -42°.

В Пермском крае сохраняются морозы. Пресс-службе краевого Минтербеза со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что с 20:00 9 декабря до 20:00 10 декабря ожидается небольшой снег, возможно сильное обледенение проводов.

Ночью температура опустится до -35…-30°, в горах и низинах будет еще холоднее: -42…-40°. Днем температура поднимется до -28…-23°, в низинах до -33°.

При возникновении происшествий сообщите о них по единому телефону вызова служб экстренного реагирования.

Ранее синоптики отмечали, что в выходные ожидается незначительное потепление, однако второй пик холодов прогнозируется уже.

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#Пермь#Погода#Мороз#Холода
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