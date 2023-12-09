Минтербез предупреждает пермяков об аномальных холодах в выходные

В Пермском крае сохраняются морозы. Пресс-службе краевого Минтербеза со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что с 20:00 9 декабря до 20:00 10 декабря ожидается небольшой снег, возможно сильное обледенение проводов.