Минтербез предупреждает пермяков об аномальных холодах в выходные

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Пермском крае сохраняются морозы. Пресс-службе краевого Минтербеза со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что с 20:00 9 декабря до 20:00 10 декабря ожидается небольшой снег, возможно сильное обледенение проводов.
Ночью температура опустится до -35…-30°, в горах и низинах будет еще холоднее: -42…-40°. Днем температура поднимется до -28…-23°, в низинах до -33°.
При возникновении происшествий сообщите о них по единому телефону вызова служб экстренного реагирования.
Ранее синоптики отмечали, что в выходные ожидается незначительное потепление, однако второй пик холодов прогнозируется уже.