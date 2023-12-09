На месте Decathlon в Перми открылся магазин российской сети

От пермяков пока нет отзывов о новом магазине, однако их можно встретить у посетителей из других городов. Один из покупателей рассказал в соцсетях Desport, что он купил в Decathlon перед закрытием штаны за 2 тыс. рублей, такие же штаны в новой сети стоят 5,5 тыс. рублей.