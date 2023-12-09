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В Перми 9 декабря на месте бывшего магазина Decathlon открылся Desport

На месте Decathlon в Перми открылся магазин российской сети

9 декабря 2023, 13:42
Фото: 2GIS

В Перми 9 декабря на месте бывшего магазина Decathlon открылся Desport

Заказать товары онлайн пока нельзя.
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Санкции

В Перми вместо магазина спортивных товаров Decathlon открылся Desport. Он расположился на том же месте — шоссе Космонавтов, 393/1. Время работы с 10:00 до 22:00, сказано в социальных сетях Desport.

От пермяков пока нет отзывов о новом магазине, однако их можно встретить у посетителей из других городов. Один из покупателей рассказал в соцсетях Desport, что он купил в Decathlon перед закрытием штаны за 2 тыс. рублей, такие же штаны в новой сети стоят 5,5 тыс. рублей.

«Ребята, что вы открылись — отлично, но купить пока ничего не по карману в ваших магазинах. На кассах счастливых покупателей не замечено, все ходят как в музее глазеют, но ничего не покупают», — пояснил мужчина.

Единственный в краевой столице Decathlon прекратил работу летом прошлого года. Французский ритейлер ушел с российского рынка на фоне проведения специальной военной операции. Его бизнес в стране приобрело ООО «АРМ». Компания заявляла, что будет продавать товары известных брендов, а также реализовывать собственные торговые марки.

На сайте сети есть информация о других открытых магазинах сети. Сейчас они работают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Казани, Самаре, Уфе и Перми. Интернет-магазины еще не работают. Заказать онлайн товары нельзя.

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#Спорт#Пермь#Санкции
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