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Ночью спали в машинах. Пермяки бьют тревогу из-за отсутствия электричества

Ночью спали в машинах. Пермяки бьют тревогу из-за отсутствия электричества

9 декабря 2023, 08:29
Фото: fusionbrain.ai
Температура в домах приближается к нулю градусов.

Пермяки почти сутки сидят без света и мерзнут. Речь идет о деревне Берег Камы, которая находится в Пермском районе. По словам читателей Properm.ru, температура в некоторых домах уже опустилась до 2-4 градусов.

«Ночью приехали несколько аварийных бригад, частично дали свет по нескольким улицам и с пониженным напряжением, котлы не вытягивают. Сейчас в большей части деревни света нет. Жители уже оборвали все телефоны, но им отвечают в одном месте что свет есть, в другом, что скоро дадут. Так уже сутки» — пояснил один из местных жителей.

Электричество пропало еще 8 декабря около обеда, в некоторых домах его уже удалось восстановить. Пермякам поясняют, что бригады работают.

Часть людей пережидали ночь в машинах, при этом есть и другие проблемы, связанные с морозами: «Цветы умерли, беременная коза без обогрева, курицы чуть живые в сарае», — отметила читательница Properm.ru.

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#Коммунальный рай#Пермь#Электричество
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