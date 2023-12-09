Пермские врачи спасли от смерти пациента с «электрическим штормом»

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
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Updated Сегодня, 15:13
Пермские врачи первыми в стране провели уникальную операцию. Они помогли пациенту с «электрическим штормом» — это редкое проявление аритмии, при котором приступы желудочковой тахикардии происходят один за другим. Это может привести к остановке сердца, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
Медики провели радиочастотную аблацию с помощью навигационной системы Columbus 3D китайского производства. По словам врача-сердечно-сосудистого хирурга Сардора Азизова, это один из наиболее радикальных и перспективных методов лечения данного недуга.
«Суть методики заключается в воздействии радиочастотной энергии на патологические, аритмогенные очаги в сердце — для их разрушения и подавления активности. При проведении процедуры чаще всего очаги аритмии удается устранить с использованием классического эндокардиального подхода, когда мы работаем через сосуды изнутри сердца. Однако в ряде случаев положительный эффект операции достигается только при выполнении радиочастотной аблации эпикардиальным доступом — снаружи сердца, с помощью пункции и катетеризации наружной оболочки сердца», — отметил специалист.
Отделение лечения нарушений ритма сердца ФЦССХ им. С. Г. Суханова Минздрава России входит в пятерку крупнейших аритмологических отделений в РФ. Здесь каждый год выполняют около 2 тыс. операций.