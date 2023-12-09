Пермские врачи спасли от смерти пациента с «электрическим штормом»

Пермские врачи первыми в стране провели уникальную операцию. Они помогли пациенту с «электрическим штормом» — это редкое проявление аритмии, при котором приступы желудочковой тахикардии происходят один за другим. Это может привести к остановке сердца, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.