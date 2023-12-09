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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Пермяка будут судить за использование денег покойного друга

Пермяка будут судить за использование денег покойного друга

9 декабря 2023, 16:06
Фото: fusionbrain.ai
Для пермяка это уже не первая уголовная статья.

В Чувашии будут судить 57-летнего пермяка. По данным МВД по Чувашской республике, 67-летняя жительница города Канаша обратилась к ним с заявлением. У ее умершего сына пропали с карты 250 тыс. рублей.

Силовики выяснили, что деньги пропадали с июня по ноябрь 2023 года. Картой расплачивался и снимал с нее деньги друг покойного в Перми. Житель Прикамья уже ранее привлекался к уголовной ответственности.

После задержания мужчину признал вину. Его будут судить за кражу с банковского счета.

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#Происшествия#Пермь#Преступление#Кража
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