Пермяка будут судить за использование денег покойного друга

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
В Чувашии будут судить 57-летнего пермяка. По данным МВД по Чувашской республике, 67-летняя жительница города Канаша обратилась к ним с заявлением. У ее умершего сына пропали с карты 250 тыс. рублей.
Силовики выяснили, что деньги пропадали с июня по ноябрь 2023 года. Картой расплачивался и снимал с нее деньги друг покойного в Перми. Житель Прикамья уже ранее привлекался к уголовной ответственности.
После задержания мужчину признал вину. Его будут судить за кражу с банковского счета.