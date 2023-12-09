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Пермяк наставил автомат на женщину с детьми за отказ довезти его до дома

Пермяк наставил автомат на женщину с детьми за отказ довезти его до дома

9 декабря 2023, 16:40
Фото: ideogram.ai
Злоумышленник очень торопился попасть домой.

В Краснокамске осудили 55-летнего жителя Нытвы за хулиганство. По данным пресс-службы суда, в конце лета 2023 года пьяный злоумышленник торопился домой. На улице он заметил припаркованный автомобиль, на котором собирались ехать женщина, ее взрослая дочь и маленькая внучка.

Он спросил у женщины, нет ли места для него, на что получил отказ. В ответ на это мужчина достал электропневматический страйкбольный автомат АК-74М и начал целиться в автомобиль. Со стороны оружие выглядело как настоящее.

Рядом проезжали полицейские, которые смогли оперативно обезвредить нарушителя. Во время следствия мужчина попросил прощения у девушек, пояснил, что совершил поступок из-за того, что был пьян.

Суд приговорил мужчину к 1 году исправительных работ. Приговор в законную силу не вступил.

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#Происшествия#Пермь#Краснокамск#Оружие
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