Пермяк наставил автомат на женщину с детьми за отказ довезти его до дома

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
В Краснокамске осудили 55-летнего жителя Нытвы за хулиганство. По данным пресс-службы суда, в конце лета 2023 года пьяный злоумышленник торопился домой. На улице он заметил припаркованный автомобиль, на котором собирались ехать женщина, ее взрослая дочь и маленькая внучка.
Он спросил у женщины, нет ли места для него, на что получил отказ. В ответ на это мужчина достал электропневматический страйкбольный автомат АК-74М и начал целиться в автомобиль. Со стороны оружие выглядело как настоящее.
Рядом проезжали полицейские, которые смогли оперативно обезвредить нарушителя. Во время следствия мужчина попросил прощения у девушек, пояснил, что совершил поступок из-за того, что был пьян.
Суд приговорил мужчину к 1 году исправительных работ. Приговор в законную силу не вступил.