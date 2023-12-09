Пермяки ждут тепла. Что думают про мороз синоптики?

Облачность будет присутствовать над большей частью края, но не плотная. За счет нее ночь на воскресенье ожидается на севере снова теплее, чем на юге -27…-32°С и -35…-40°С соответственно. Днем начнется прояснение и будет -25…-30°С. Это хотя и чуть теплее, чем сегодня, но все равно ниже нормы на 17-22°С.