Пермяки ждут тепла. Что думают про мороз синоптики?

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Прогноз на морозные выходные, сообщает эксперт ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, пока не меняется — ночь на субботу экстремально морозная на юге края (-37,.-42°), на севере постепенно теплеет за счет облачности и слабой адвекции тепла (-25…-30°).
Для Перми на выходных сохраняется вероятность обновления вчерашнего минимума температуры, который составляет -34,8°С. Сегодня — в субботу, 9 декабря — днем на севере будет -24…-27°С, на юге -27…-32°С, в Перми можно ожидать -26…-28°С, т. е. на три градуса теплее, чем накануне.
Облачность будет присутствовать над большей частью края, но не плотная. За счет нее ночь на воскресенье ожидается на севере снова теплее, чем на юге -27…-32°С и -35…-40°С соответственно. Днем начнется прояснение и будет -25…-30°С. Это хотя и чуть теплее, чем сегодня, но все равно ниже нормы на 17-22°С.
Все это время сохранится полный штиль вблизи центра антициклона, способствующий выхолаживанию в низинах, но и более легкой переносимости мороза. В Перми благоприятные условия для формирования морозной дымки и тумана, считает Шихов.
По данным Пермского ЦГМС, сегодня, в субботу 9 декабря с натеканием облачности по северу приведет к выпадению в отдельных северных и восточных районах небольшого снега, ветер по-прежнему слабый, температурный фон ночью −38…−33°С, в Перми около −34°С, по северу до −28°С, в горах и низинах в южной половине региона сильный мороз до −42°. Дневной прогрев будет слабым и ожидается на уровне −28…−23°С, в Перми около −27°С, в горах до −33°С. Продолжится формирование изморози.
В воскресенье, 10 декабря, характер погоды существенно не поменяется.
В понедельник, 11 декабря, на регион будет оказывать влияние усиливающийся антициклон с центром в Зауралье, поэтому холоднее всего будет на востоке региона, но фон температуры на том же уровне: −37…−32°С, в Перми около −33°, С в горах и низинах сильный мороз до −42°С. Днем воздух прогреется слабо: −29…−24°С, в Перми около −27°С, в горах до −34°.
Во вторник 12 декабря, характер погоды существенно не поменяется, за исключением ветра, который усилится до умеренного, в результате чего, будет казаться, что стало ещё холоднее. По предварительному прогнозу со среды начнет теплеть и к выходным установится умеренно-холодная погода.