Сброшенная с дрона бомба ранила шесть человек в Донецке возле ТЦ

В Донецке беспилотник сбросил взрывоопасный предмет рядом с торговым центром «Галактика» в Петровском районе. По данным мэра города Алексея Кулемзина, ранены мужчины 1972, 1978, 1983, 1997 и 2003 годов рождения, а также женщина 1982 года рождения.