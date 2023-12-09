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Сброшенная с дрона бомба ранила шесть человек в Донецке возле ТЦ

Сброшенная с дрона бомба ранила шесть человек в Донецке возле ТЦ

9 декабря 2023, 18:46
Фото: ideogram.ai
Погибших не было.

В Донецке беспилотник сбросил взрывоопасный предмет рядом с торговым центром «Галактика» в Петровском районе. По данным мэра города Алексея Кулемзина, ранены мужчины 1972, 1978, 1983, 1997 и 2003 годов рождения, а также женщина 1982 года рождения.

По данным представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации, в Петровский район прилетели два дрона, сбросивших взрывные устройства.

Вдобавок, при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе ранена пенсионерка 1942 года рождения.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Дроны#Беспилотники
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