Сброшенная с дрона бомба ранила шесть человек в Донецке возле ТЦ

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
В Донецке беспилотник сбросил взрывоопасный предмет рядом с торговым центром «Галактика» в Петровском районе. По данным мэра города Алексея Кулемзина, ранены мужчины 1972, 1978, 1983, 1997 и 2003 годов рождения, а также женщина 1982 года рождения.
По данным представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации, в Петровский район прилетели два дрона, сбросивших взрывные устройства.
Вдобавок, при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе ранена пенсионерка 1942 года рождения.