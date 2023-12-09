Сотрудники скорой помощи из Прикамья обратились к Путину из-за проблем с зарплатой

По словам фельдшеров и водителей, проблемы начались еще с мая 2023 года, когда их оставили без стимулирующих выплат. Это привело к уменьшению зарплаты на 5-7 тыс. рублей. В медучреждении объясняют, что денег стало меньше из-за невыполнения планов и проблем с долгами, сообщает издание Parmanews.ru.