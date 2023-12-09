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Сотрудники скорой помощи из Прикамья обратились к Путину из-за проблем с зарплатой

Сотрудники скорой помощи из Прикамья обратились к Путину из-за проблем с зарплатой

9 декабря 2023, 07:32
Фото: Parmanews.ru
В видеообращении приняли участие 18 человек.

В Кудымкаре сотрудники скорой помощи записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они просят помочь им в решении проблем с зарплатой.

По словам фельдшеров и водителей, проблемы начались еще с мая 2023 года, когда их оставили без стимулирующих выплат. Это привело к уменьшению зарплаты на 5-7 тыс. рублей. В медучреждении объясняют, что денег стало меньше из-за невыполнения планов и проблем с долгами, сообщает издание Parmanews.ru.

«Главный врач больницы Уточкин Игорь Анатольевич обосновывает это тем, что у больницы долги. Мы неоднократно обращались в прокуратуру и другие инстанции. Прокуратурой были выявлены нарушения по заработной плате, но перерасчёта так и не произошло. Бухгалтерия не предоставила ни одного документа, регулирующего начисление суммы выплат стимулирующего характера», — говорят кудымкарцы.

В обращении сотрудники уточняют, что им приходится работать на полторы или две ставки, чтобы получать «хоть какие-нибудь деньги». Сотрудники скорой помощи собираются дальше бороться за свои права, в том числе выходить на митинги.

#Видео#Медицина в Прикамье#Пермь#Зарплата#Зарплаты#Кудымкар
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