Сотрудники скорой помощи из Прикамья обратились к Путину из-за проблем с зарплатой

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В Кудымкаре сотрудники скорой помощи записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они просят помочь им в решении проблем с зарплатой.
По словам фельдшеров и водителей, проблемы начались еще с мая 2023 года, когда их оставили без стимулирующих выплат. Это привело к уменьшению зарплаты на 5-7 тыс. рублей. В медучреждении объясняют, что денег стало меньше из-за невыполнения планов и проблем с долгами, сообщает издание Parmanews.ru.
«Главный врач больницы Уточкин Игорь Анатольевич обосновывает это тем, что у больницы долги. Мы неоднократно обращались в прокуратуру и другие инстанции. Прокуратурой были выявлены нарушения по заработной плате, но перерасчёта так и не произошло. Бухгалтерия не предоставила ни одного документа, регулирующего начисление суммы выплат стимулирующего характера», — говорят кудымкарцы.
В обращении сотрудники уточняют, что им приходится работать на полторы или две ставки, чтобы получать «хоть какие-нибудь деньги». Сотрудники скорой помощи собираются дальше бороться за свои права, в том числе выходить на митинги.