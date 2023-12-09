В Брянске задержали замдиректора школы после стрельбы

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В Брянске после стрельбы в местной гимназии задержали заместителя директора, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Это произошло еще вечером 8 декабря. Она задержана по подозрению в халатности.
Кроме того, ранее задержаны гендиректор ЧОП и школьная охранница, а также отец погибшей девочки. На отца заведены уголовные дела за доведение до самоубийства и небрежное хранение оружия.
Оказалось, что металлодетектор был в гимназии, но его не установили и не подключили.
Восьмиклассница пришла с оружием в школу 7 декабря. Были ранены пять человек, двое, включая нападавшую, погибли. Девочка совершила самоубийство. Оружие она взяла у отца.