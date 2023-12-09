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В Брянске задержали замдиректора школы после стрельбы

В Брянске задержали замдиректора школы после стрельбы

9 декабря 2023, 10:10
Фото: ideogram.ai
Сотрудницу подозревают в халатности.

В Брянске после стрельбы в местной гимназии задержали заместителя директора, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Это произошло еще вечером 8 декабря. Она задержана по подозрению в халатности.

Кроме того, ранее задержаны гендиректор ЧОП и школьная охранница, а также отец погибшей девочки. На отца заведены уголовные дела за доведение до самоубийства и небрежное хранение оружия.

Оказалось, что металлодетектор был в гимназии, но его не установили и не подключили.

Восьмиклассница пришла с оружием в школу 7 декабря. Были ранены пять человек, двое, включая нападавшую, погибли. Девочка совершила самоубийство. Оружие она взяла у отца.

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#Общество#Детский мир#Школа#Стрельба
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