В Минздраве Прикамья прокомментировали обращение сотрудников скорой помощи к Путину

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Министерство здравоохранения Пермского края прокомментировало обращение сотрудников скорой помощи из Кудымкара. Изданию Properm.ru пояснили в министерстве, что изначально открытое обращение появилось в октябре 2023 года с требованием выплатить стимулирующие части зарплаты.
После проверки стимулирующие выплаты были начислены сотрудникам. В 8 декабря краевой Минздрав запросил информацию у медучреждения после нового обращения сотрудников, чтобы выяснить все обстоятельства.
8 декабря издание Parmanews.ru опубликовало обращение фельдшеров и водителей скорой помощи в Кудымкаре. Они отмечали, что ранее прокуратура нашла нарушения при начислении зарплаты, но перерасчета так и не было.