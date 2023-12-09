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В Минздраве Прикамья прокомментировали обращение сотрудников скорой помощи к Путину

В Минздраве Прикамья прокомментировали обращение сотрудников скорой помощи к Путину

9 декабря 2023, 11:08
Фото: Parmanews.ru
Сейчас министерство проводит проверку.

Министерство здравоохранения Пермского края прокомментировало обращение сотрудников скорой помощи из Кудымкара. Изданию Properm.ru пояснили в министерстве, что изначально открытое обращение появилось в октябре 2023 года с требованием выплатить стимулирующие части зарплаты.

После проверки стимулирующие выплаты были начислены сотрудникам. В 8 декабря краевой Минздрав запросил информацию у медучреждения после нового обращения сотрудников, чтобы выяснить все обстоятельства.

8 декабря издание Parmanews.ru опубликовало обращение фельдшеров и водителей скорой помощи в Кудымкаре. Они отмечали, что ранее прокуратура нашла нарушения при начислении зарплаты, но перерасчета так и не было.

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#Медицина в Прикамье#Пермь#Зарплата#Здравоохранение
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