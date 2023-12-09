В Москве стартовала работа инициативной группы по выдвижению на выборы Путина

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
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Updated Сегодня, 18:40
Также в нее вошли представители научного и творческого мира, лидеры общественных объединений, спортсмены и промышленники.
Как заявил в ходе заседания секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, в избирательной кампании Владимира Путина будут задействованы все ресурсы партии. К этой работе привлекут региональные отделения, МГЕР, штабы общественной поддержки и общественные приемные. Всего — более 3,5 млн человек, передает rostovgazeta.ru.
Турчак также подчеркнул, что при поддержке ЕР и ОНФ будут проведены все необходимые организационные процедуры, которые связаны с выдвижением кандидата. В первую очередь речь идет о сборе подписей и непосредственно самой избирательной кампании, подчеркнул Турчак.
Он поблагодарил всех участников первого заседания инициативной группы — лидеров волонтерских и общественных движений, представителей науки, образования, спорта, здравоохранения и других сфер.
«За вами миллионы представителей ваших сфер. Уверен, что такой большой, единой команде — команде президента — по плечу любые задачи. Победа нашего с вами кандидата на выборах по праву будет являться победой всей нашей большой единой страны», — сказал Андрей Турчак.
Михаил Кузнецов, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта, заявил о том, что к работе штаба Путина подключатся активисты во всех регионах страны. Речь идет о сотнях тысяч представителей ОНФ.
На заседании Михаил Кузнецов рассказал, что Народный фронт уже полтора года помогает бойцам на передовой. Три миллиона россиян присоединились к проекту ОНФ «Все для Победы!». Эти люди готовы будут принять участие в работе штаба по выдвижению Владимира Путина на пост президента РФ, считает глава исполкома ОНФ.
Творческие деятели также поддержали кандидатуру Путина. Народный артист России Владимир Машков отметил, что многие артисты театра и кино поддерживали и будут поддерживать президента. Он подчеркнул, что они всегда были и будут патриотами своей страны. Машков назвал Владимира Путина настоящим лидером и руководителем. Каждой из сфер деятельности государства он уделяет много внимания. В том числе речь идет и о сфере искусства.
О том, как много за последние полтора года Россия сделала для новых регионов, рассказала военный корреспондент Катруся (Екатерина Агранович). Сама она представляет молодежный Донбасс и считает, что в России можно достичь всего, чего ты хочешь. У молодежи здесь большие перспективы.
Авторитет лидера среди представителей молодого поколения подчеркнул и председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Он обратился ко всем злопыхателям, желающим поражения России: Победа будет и на фронте, и на избирательных участках. МГЕР по полной включится в избирательную кампанию и приложит все усилия для того, чтобы выборы были честными и легитимными. Если понадобится — молодогвардейцы отстоят результаты, сказал Антон Демидов.
Как сообщается на сайте ER.RU, Андрей Турчак отметил, что следующее заседание будет проходить в расширенном составе. Оно состоится 16 декабря. Владимир Машков выступил с инициативой провести заседание инициативной группы в Зарядье.