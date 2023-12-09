В Москве стартовала работа инициативной группы по выдвижению на выборы Путина

Творческие деятели также поддержали кандидатуру Путина. Народный артист России Владимир Машков отметил, что многие артисты театра и кино поддерживали и будут поддерживать президента. Он подчеркнул, что они всегда были и будут патриотами своей страны. Машков назвал Владимира Путина настоящим лидером и руководителем. Каждой из сфер деятельности государства он уделяет много внимания. В том числе речь идет и о сфере искусства.