В отношении экс-руководителя пермского порохового завода возбудили дело

Уже в мае 2022 года конкурсная комиссия Минпромторга РФ выбрала нового директора ФКП «Пермский пороховой завод» на прошлой неделе, 19 мая. Им стал 55-летний и. о. руководителя предприятия Сергей Ляшенко, ранее бывший первым заместителем главы завода. Ляшенко покинул пороховой завод, как говорят источники, «по обоюдному согласию» в мае этого года, после перехода ФКП под управление холдинга «Технодинамика». Позже он трудоустроился в ЗАО «Специальное конструкторское бюро», дочернюю компанию ПАО «Мотовилихинские заводы». По данным источников, претензий к Сергею Ляшенко у силовиков сейчас нет.