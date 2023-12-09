В отношении экс-руководителя пермского порохового завода возбудили дело

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Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 07:20
В ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере со средствами, выделенными ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ). По данным знакомых с ситуацией источников «КоммерсантЪ-Прикамье», по подозрению в совершении этого преступления был задержан бывший руководитель юридического подразделения ППЗ Сергей Халаимов. Собеседники, пишет издание, говорят, что деньги были похищены при выполнении работ по укомплектованию предприятия необходимым оборудованием и оснасткой. Ранее Халаимов вместе с группой руководителей покинули завод.
В деле фигурирует сумма не менее 1 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела в порядке ст. 91 УПК РФ был задержан бывший руководитель юридического подразделения предприятия Сергей Халаимов. На днях Свердловский райсуд Перми продлил ему срок задержания на 72 часа.
Несколько анонимных источников издания говорят, что осенью этого года на ППЗ побывала комиссия из сотрудников «Ростеха» и «Технодинамики». После этого предприятие, помимо Сергея Халаимова, покинули ряд других сотрудников. Среди них руководители, курирующие направления закупок, капитального строительства и общие вопросы. Часть ушедших с завода работников собеседники «КоммерсантЪ-Прикамье» называют членами управленческой команды экс-руководителя предприятия Сергея Ляшенко.
В начале января прошлого года стало известно, что в Новосибирске задержан гендиректор ФКП «Пермский пороховой завод» Олег Миргородский. Он обвиняется в совершении коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). До переезда в Пермь Миргородский работал заместителем директора Новосибирского механического завода «Искра». Дело связано с его деятельностью на предприятии. Перед задержанием сотрудники ФСБ провели беседу с гендиректором, а затем направили в Новосибирск для участия в следственных действиях.
Уже в мае 2022 года конкурсная комиссия Минпромторга РФ выбрала нового директора ФКП «Пермский пороховой завод» на прошлой неделе, 19 мая. Им стал 55-летний и. о. руководителя предприятия Сергей Ляшенко, ранее бывший первым заместителем главы завода. Ляшенко покинул пороховой завод, как говорят источники, «по обоюдному согласию» в мае этого года, после перехода ФКП под управление холдинга «Технодинамика». Позже он трудоустроился в ЗАО «Специальное конструкторское бюро», дочернюю компанию ПАО «Мотовилихинские заводы». По данным источников, претензий к Сергею Ляшенко у силовиков сейчас нет.