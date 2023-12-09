В Перми 72-летнюю уборщицу признали виновной в подделке документов

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В Дзержинском районном суде в подделке документов признали виновной 72-летнюю пермячку (ч.3 ст. 327 УК РФ). Суд был снисходителен к пожилой женщине, ей назначили наказание ниже низшего и приговорили ее к штрафу в 10 тыс. рублей. Закон предусматривает до года реального лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
Установлено, что подсудимая работала уборщицей в клининговой компании. Она знала о необходимости предоставить работодателю личную медицинскую книжку с отметками о пройденном ею в установленном порядке обязательном периодическом медицинском осмотре, а также аттестации по специальности «уборщица». Женщина в декабре 2021 года приобрела медицинскую книжку, и не имея намерений проходить обязательный медицинский осмотр и аттестацию, передала через неустановленное лицо личную медицинскую книжку, с целью внесения в нее недостоверных сведений о прохождении медицинского осмотра и аттестации за 2021 год, уплатив за указанные услуги денежные средства в сумме 1,2 тыс. рублей.
В последующем неустановленное лицо передало подсудимой медицинскую книжку, в которую были внесены недостоверные сведения, предоставляющие право допуска к трудовой деятельности в должности уборщицы и освобождающий от обязанности прохождения медицинского осмотра, сроком действия на 1 год. Подсудимая хранила медицинскую книжку у себя, а после передала ее работодателю, который не подозревал, что сведения, содержащиеся в личной медицинской книжке подсудимой, являются недостоверными, после чего допустил последнюю до выполнения своих должностных обязанностей уборщицы.
Подсудимая в судебном заседании полностью согласилась с предъявленным обвинением, которое ей понятно, вину признала полностью.