В Перми 72-летнюю уборщицу признали виновной в подделке документов

Установлено, что подсудимая работала уборщицей в клининговой компании. Она знала о необходимости предоставить работодателю личную медицинскую книжку с отметками о пройденном ею в установленном порядке обязательном периодическом медицинском осмотре, а также аттестации по специальности «уборщица». Женщина в декабре 2021 года приобрела медицинскую книжку, и не имея намерений проходить обязательный медицинский осмотр и аттестацию, передала через неустановленное лицо личную медицинскую книжку, с целью внесения в нее недостоверных сведений о прохождении медицинского осмотра и аттестации за 2021 год, уплатив за указанные услуги денежные средства в сумме 1,2 тыс. рублей.