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В Перми вечером 8 декабря экстренно сел самолет из-за пассажира с онкологией

В Перми экстренно сел самолет из Екатеринбурга — один из пассажиров погиб

9 декабря 2023, 06:43
Фото: properm.ru

В Перми вечером 8 декабря экстренно сел самолет из-за пассажира с онкологией

Медики в аэропорту констатировали смерть.

В Перми экстренно сел самолет, летевший их Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Это произошло вечером 8 декабря. Речь идет о рейсе FV6418. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за самочувствия одного из пассажиров.

Человеку с онкологией стало плохо, медицинские службы аэропорта констатировали смерть пассажира, сообщает «Фонтанка». По данным табло аэропорта «Пулково», самолет приземлился в Петербурге в 23:45.

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#Пермь#Большое савино#Самолет#Аэропорт Большое Савино
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