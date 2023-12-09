В Перми экстренно сел самолет из Екатеринбурга — один из пассажиров погиб

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 07:47
В Перми экстренно сел самолет, летевший их Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Это произошло вечером 8 декабря. Речь идет о рейсе FV6418. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за самочувствия одного из пассажиров.
Человеку с онкологией стало плохо, медицинские службы аэропорта констатировали смерть пассажира, сообщает «Фонтанка». По данным табло аэропорта «Пулково», самолет приземлился в Петербурге в 23:45.