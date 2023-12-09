В Перми экстренно сел самолет из Екатеринбурга — один из пассажиров погиб

В Перми экстренно сел самолет, летевший их Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Это произошло вечером 8 декабря. Речь идет о рейсе FV6418. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за самочувствия одного из пассажиров.