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В Перми ищут компанию, которая разработает проект для сохранения мемориала заводчанам

В Перми ищут компанию, которая разработает проект для сохранения мемориала заводчанам

9 декабря 2023, 17:58
Фото: пресс-служба краевого правительства
Работы планируется выполнить к лету 2024 года.

Городской центр охраны памятников объявил аукцион на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — ансамбля «Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Объект находится на улице Уральская.

Начальная (максимальная) цена работ — 1,6 млн рублей. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта по 7 июня 2024 года.

Осенью 2022 года мемориал передали в собственность Пермского края, ранее он принадлежал ПАО «Мотовилихинские заводы». Мемориал был открыт в мае 1985 года к 40-летию победы в ВОВ. Мемориал представляет собой бронзовую скульптуру воина, два орудия, стену памяти с именами 1 250 работников завода, которые умерли и пропали без вести в годы войны.

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#Пермь#Памятник
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