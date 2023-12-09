В Перми ищут компанию, которая разработает проект для сохранения мемориала заводчанам

Осенью 2022 года мемориал передали в собственность Пермского края, ранее он принадлежал ПАО «Мотовилихинские заводы». Мемориал был открыт в мае 1985 года к 40-летию победы в ВОВ. Мемориал представляет собой бронзовую скульптуру воина, два орудия, стену памяти с именами 1 250 работников завода, которые умерли и пропали без вести в годы войны.