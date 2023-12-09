В Перми третий день ищут 16-летнего парня с татуировками

В Перми пропал 16-летний подросток. По данным поискового отряда имени Ирины Бухановой, парень ушел из дома на улице Ким в Мотовилихинском районе еще 7 декабря. С тех пор неизвестно где он находится. Волонтеры просят помочь с распространением информации: «Всего один ваш репост — и, возможно, именно вы поможете человеку вернуться домой!»