В Перми третий день ищут 16-летнего парня с татуировками

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В Перми пропал 16-летний подросток. По данным поискового отряда имени Ирины Бухановой, парень ушел из дома на улице Ким в Мотовилихинском районе еще 7 декабря. С тех пор неизвестно где он находится. Волонтеры просят помочь с распространением информации: «Всего один ваш репост — и, возможно, именно вы поможете человеку вернуться домой!»
Приметы несовершеннолетнего: рост 175-180 см, худощавое телосложение, русые волосы, подстриженные под машинку, зеленые глаза. Он был одет в белую шапку, черную удлиненную куртку с белыми пятнами, черные спортивные штаны и кроссовки такого же цвета. При себе был черный рюкзак Nike.
О местонахождении подростка можно сообщить по номерам: 8 (342) 204-49-04 или 102.
UPD: школьника нашли живым.