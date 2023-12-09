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Published Сегодня, 14:03

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Updated Сегодня, 15:04

В Перми третий день ищут 16-летнего парня с татуировками

В Перми третий день ищут 16-летнего парня с татуировками

9 декабря 2023, 14:03
Фото: Properm.ru / vk.com/permpoisk
Подросток ушел из дома в четверг и больше не возвращался.

В Перми пропал 16-летний подросток. По данным поискового отряда имени Ирины Бухановой, парень ушел из дома на улице Ким в Мотовилихинском районе еще 7 декабря. С тех пор неизвестно где он находится. Волонтеры просят помочь с распространением информации: «Всего один ваш репост — и, возможно, именно вы поможете человеку вернуться домой!»

Приметы несовершеннолетнего: рост 175-180 см, худощавое телосложение, русые волосы, подстриженные под машинку, зеленые глаза. Он был одет в белую шапку, черную удлиненную куртку с белыми пятнами, черные спортивные штаны и кроссовки такого же цвета. При себе был черный рюкзак Nike.

О местонахождении подростка можно сообщить по номерам: 8 (342) 204-49-04 или 102.

UPD: школьника нашли живым.

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#Пермь#Детский мир
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