В Прикамье не нашлось желающих заниматься капремонтом корпуса тубдиспансера

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Властям Пермского края не удалось найти компанию, которая займется капитальным ремонтом здания хирургического корпуса пермского тубдиспансера. Объект находится на шоссе Космонавтов, 160.
Начальная (максимальная) цена работ составляла 396,5 млн рублей. Закупка была размещена 28 ноября, 6 декабря прием заявок завершился — желающих выполнить работы не нашлось. Реконструкцию планировалось начать в конце декабря 2023 года, завершить — в январе 2025 года.
Ранее без заявок завершился аукцион на капремонт терапевтического корпуса ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр».