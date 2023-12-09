В Прикамье не нашлось желающих заниматься капремонтом корпуса тубдиспансера

Начальная (максимальная) цена работ составляла 396,5 млн рублей. Закупка была размещена 28 ноября, 6 декабря прием заявок завершился — желающих выполнить работы не нашлось. Реконструкцию планировалось начать в конце декабря 2023 года, завершить — в январе 2025 года.