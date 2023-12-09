properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Прикамье не нашлось желающих заниматься капремонтом корпуса тубдиспансера

В Прикамье не нашлось желающих заниматься капремонтом корпуса тубдиспансера

9 декабря 2023, 12:18
Фото: fusionbrain.ai
На работы было выделено почти 400 млн рублей.

Властям Пермского края не удалось найти компанию, которая займется капитальным ремонтом здания хирургического корпуса пермского тубдиспансера. Объект находится на шоссе Космонавтов, 160.

Начальная (максимальная) цена работ составляла 396,5 млн рублей. Закупка была размещена 28 ноября, 6 декабря прием заявок завершился — желающих выполнить работы не нашлось. Реконструкцию планировалось начать в конце декабря 2023 года, завершить — в январе 2025 года.

Ранее без заявок завершился аукцион на капремонт терапевтического корпуса ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр».

Читайте также:
Минздрав рассказал о результатах проверки лифтов после ЧП в пермской больницеВ пермской больнице нашли опасные нарушения пожарной безопасности «Тренируюсь шесть раз в неделю». Пермский врач стал вице-чемпионом мира по каратэ
#Медицина в Прикамье#Пермь#Госзакупки#Больница
Подпишитесь
В Минздраве Прикамья прокомментировали обращение сотрудников скорой помощи к Путину
Сегодня, 11:08
Минтербез предупреждает пермяков об аномальных холодах в выходные
Сегодня, 09:17
Ночью спали в машинах. Пермяки бьют тревогу из-за отсутствия электричества
Сегодня, 08:29
Кто виноват в перебоях с электричеством в Пермском крае? Отвечают энергетики
Сегодня, 08:45
В отношении экс-руководителя пермского порохового завода возбудили дело
Сегодня, 05:56
В Брянске задержали замдиректора школы после стрельбы
Сегодня, 10:10