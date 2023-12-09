В выходные в Перми будут рейды по поиску пьяных водителей

В выходные 9 и 10 декабря сотрудники Госавтоинспекции Перми обещают усилить контроль за движением на дорогах. По данным пресс-службы ГИБДД, они будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, а также искать водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.