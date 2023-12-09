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В выходные 9 и 10 декабря в Перми будут рейды по поиску пьяных водителей

В выходные в Перми будут рейды по поиску пьяных водителей

9 декабря 2023, 06:55
Фото: 1MI

В выходные 9 и 10 декабря в Перми будут рейды по поиску пьяных водителей

Пермяков призывают сообщать о нетрезвых водителях.

В выходные 9 и 10 декабря сотрудники Госавтоинспекции Перми обещают усилить контроль за движением на дорогах. По данным пресс-службы ГИБДД, они будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, а также искать водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В ГИБДД напоминают, что о случаях нетрезвого вождения в Перми стоит сообщить в дежурную часть по номерам: 246-79-00; 261-99-99; 102.

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#Авто#Пермь#Гибдд#Пьяные водители#Водители
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