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В Пермском крае простились с убитым на СВО 36-летним контрактником

Всегда мечтал стать военным. В Прикамье простились с убитым на СВО мужчиной

9 декабря 2023, 14:30
Фото: vk.com/halil.alapanov

В Пермском крае простились с убитым на СВО 36-летним контрактником

Военный подписал контракт в августе, а был убит уже в конце октября.

В Пермском крае 9 декабря похоронили Ришата Сагитова, который участвовал в спецоперации. По данным главы Бардымского округа Халиля Алапанова, мужчина родился в деревне Нижняя Искильда 7 октября 1987 года.

В 2004 году закончил Печменскую среднюю школу. После школы работал в строительной сфере в краевой столице. При этом он с детства хотел стать военным. В августе 2023 года поступил на службу по контракту, служил старшим стрелком военной части.

Военный был убит 25 октября 2023 года в возрасте 36 лет.

Фото: vk.com/halil.alapanov
#Военная операция на Украине#Пермь
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