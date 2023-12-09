Всегда мечтал стать военным. В Прикамье простились с убитым на СВО мужчиной

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В Пермском крае 9 декабря похоронили Ришата Сагитова, который участвовал в спецоперации. По данным главы Бардымского округа Халиля Алапанова, мужчина родился в деревне Нижняя Искильда 7 октября 1987 года.
В 2004 году закончил Печменскую среднюю школу. После школы работал в строительной сфере в краевой столице. При этом он с детства хотел стать военным. В августе 2023 года поступил на службу по контракту, служил старшим стрелком военной части.
Военный был убит 25 октября 2023 года в возрасте 36 лет.