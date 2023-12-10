Бюджет Сахалинской области на 2024–2026 годы приняли в первом чтении

На социальную сферу в 2024 году планируют выделить 99,7 млрд рублей или около 50% расходов областного бюджета. Примерно такая же пропорция сохранится и далее. За три года регион направит 66 млрд рублей на программу развития: за счет этих средств построят и реконструируют 136 различных объектов. По итогам прошедших общественных обсуждений проекта областного бюджета в документ включили расходы на решение ряда социально значимых задач.