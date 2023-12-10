Госавтоинспекторы выявили дефекты дорожного полотна на трассе «Иртыш»

Специалисты Госавтоинспекции обнаружили ямы на 16 участках автодороги. Ранее проблемы с качеством дорожного покрытия были также обнаружены в 14 местах в Варгашинском, Лебяжьевском и Макушинском районах. Тогда генподрядчику было дано предупреждение, и также было начато дело об административном правонарушении. Для исправления ситуации специалисты Госавтоинспекции сотрудничают с ФКУ «Упрдор Южный Урал» и подрядчиками.