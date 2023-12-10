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Госавтоинспекторы выявили дефекты дорожного полотна на трассе «Иртыш»

Госавтоинспекторы выявили дефекты дорожного полотна на трассе «Иртыш»

10 декабря 2023, 08:08
Фото: 1MI
В Курганской области было начато дело после проведения проверки состояния дороги «Иртыш».

Сотрудники Госавтоинспекции Кургана осуществили проверку трассы Р-254 «Иртыш» и выявили проблемы с качеством дорожного покрытия. В связи с этим было возбуждено административное дело за нарушение требований безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Курганской области, пишет uralpolit.ru.

Специалисты Госавтоинспекции обнаружили ямы на 16 участках автодороги. Ранее проблемы с качеством дорожного покрытия были также обнаружены в 14 местах в Варгашинском, Лебяжьевском и Макушинском районах. Тогда генподрядчику было дано предупреждение, и также было начато дело об административном правонарушении. Для исправления ситуации специалисты Госавтоинспекции сотрудничают с ФКУ «Упрдор Южный Урал» и подрядчиками.

С начала июля этого года инспекторы провели 25 выездов для оценки состояния дороги «Иртыш». Подрядчикам было выдано 17 предупреждений. Они выполнены согласно указаниям ведомства.

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