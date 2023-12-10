Госавтоинспекторы выявили дефекты дорожного полотна на трассе «Иртыш»

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:11
Сотрудники Госавтоинспекции Кургана осуществили проверку трассы Р-254 «Иртыш» и выявили проблемы с качеством дорожного покрытия. В связи с этим было возбуждено административное дело за нарушение требований безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Курганской области, пишет uralpolit.ru.
Специалисты Госавтоинспекции обнаружили ямы на 16 участках автодороги. Ранее проблемы с качеством дорожного покрытия были также обнаружены в 14 местах в Варгашинском, Лебяжьевском и Макушинском районах. Тогда генподрядчику было дано предупреждение, и также было начато дело об административном правонарушении. Для исправления ситуации специалисты Госавтоинспекции сотрудничают с ФКУ «Упрдор Южный Урал» и подрядчиками.
С начала июля этого года инспекторы провели 25 выездов для оценки состояния дороги «Иртыш». Подрядчикам было выдано 17 предупреждений. Они выполнены согласно указаниям ведомства.