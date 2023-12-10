properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Избитые в соликамской колонии осужденные обжалуют приговор своему обидчику

Избитые в соликамской колонии осужденные обжалуют приговор своему обидчику

10 декабря 2023, 09:14
В ноябре бывшего начальника службы безопасности ИК-1 в Соликамске приговорили к условному наказанию.

Защита осужденных Бобомурода Пайшанова и Дмитрия Вдовина просит назначить издевавшемуся над ними Артуру Хромцову более суровое наказание, стало известно журналисту Properm.ru. Адвокат заключенных ИК-1 в Соликамске Анастасия Шардакова направила в суд апелляционную жалобу на приговор бывшему начальнику службы безопасности колонии.

Сам Хромцов также обжаловал приговор, по его мнению решение излишне сурово. В суде он заявлял, что признает, что не должен был бить осужденного Вдовина, но Пайшанова не бил и в создавшейся в тот день ситуации имел полное право на применение к осужденным спецсредств — наручников.

21 ноября судья Соликамского городского суда Юрий Анфалов приговорил Хромцова к 3,5 годам условного срока за превышение полномочий. Вдобавок, суд запретил ему в течение года занимать руководящие должности. Гособвинитель Виталий Юдин в прениях просил назначить Хромцову три года реального наказания, сам бывший сотрудник утверждал, что его надо оправдать.

В мае в сети появилось видео, на котором сотрудник колонии пинает лежащего на полу заключённого. После ЧП в учреждении сменилось руководство.

Видео с избиением осужденного в колонии попало в СМИ и социальные сети в конце мая. После этого стало известно, что в СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего сотрудника исправительного учреждения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств).

Потерпевшими признаны двое заключенных Один из них — Дмитрий Вдовин, уроженец села Большая Соснова. Он осужден за торговлю наркотиками и должен отбывать срок до 2025 года. Второй потерпевший — Бобомурод Пайшанов — родился в Ташкенте. Он отбывает наказание по статьям, связанным с незаконной продажей наркотиков. Мужчина лишен свободы до 2031 года.

Капитан юстиции Хромцов занимал должность начальника службы безопасности ИК-1 в Соликамске с 2021 года. Всего он работал в системе ФСИН 11 лет.

«Руками расшатывали тюрьму». В Соликамске начали слушать дело об избиении заключенных
Узнать подробнее
#Суд#Приговор
Подпишитесь
Пермскому краю списали 528,5 миллионов рублей долга
Сегодня, 10:42
В Чернушинском районе на пожаре дед спас троих внуков
Сегодня, 09:43
Поставщик больничных обедов не уведомил минимущества Прикамья о жалобах в суд
Сегодня, 07:54
В Прикамье за год на треть выросло число коррупционных преступлений
Сегодня, 04:49
Контрольный пакет акций Соликамского магниевого завода передан «Росатому»
Сегодня, 02:57