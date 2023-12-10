Избитые в соликамской колонии осужденные обжалуют приговор своему обидчику

Сам Хромцов также обжаловал приговор, по его мнению решение излишне сурово. В суде он заявлял, что признает, что не должен был бить осужденного Вдовина, но Пайшанова не бил и в создавшейся в тот день ситуации имел полное право на применение к осужденным спецсредств — наручников.