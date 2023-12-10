Избитые в соликамской колонии осужденные обжалуют приговор своему обидчику

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
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Updated Сегодня, 09:32
Защита осужденных Бобомурода Пайшанова и Дмитрия Вдовина просит назначить издевавшемуся над ними Артуру Хромцову более суровое наказание, стало известно журналисту Properm.ru. Адвокат заключенных ИК-1 в Соликамске Анастасия Шардакова направила в суд апелляционную жалобу на приговор бывшему начальнику службы безопасности колонии.
Сам Хромцов также обжаловал приговор, по его мнению решение излишне сурово. В суде он заявлял, что признает, что не должен был бить осужденного Вдовина, но Пайшанова не бил и в создавшейся в тот день ситуации имел полное право на применение к осужденным спецсредств — наручников.
21 ноября судья Соликамского городского суда Юрий Анфалов приговорил Хромцова к 3,5 годам условного срока за превышение полномочий. Вдобавок, суд запретил ему в течение года занимать руководящие должности. Гособвинитель Виталий Юдин в прениях просил назначить Хромцову три года реального наказания, сам бывший сотрудник утверждал, что его надо оправдать.
В мае в сети появилось видео, на котором сотрудник колонии пинает лежащего на полу заключённого. После ЧП в учреждении сменилось руководство.
Видео с избиением осужденного в колонии попало в СМИ и социальные сети в конце мая. После этого стало известно, что в СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего сотрудника исправительного учреждения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств).
Потерпевшими признаны двое заключенных Один из них — Дмитрий Вдовин, уроженец села Большая Соснова. Он осужден за торговлю наркотиками и должен отбывать срок до 2025 года. Второй потерпевший — Бобомурод Пайшанов — родился в Ташкенте. Он отбывает наказание по статьям, связанным с незаконной продажей наркотиков. Мужчина лишен свободы до 2031 года.
Капитан юстиции Хромцов занимал должность начальника службы безопасности ИК-1 в Соликамске с 2021 года. Всего он работал в системе ФСИН 11 лет.