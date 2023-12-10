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Контрольный пакет акций Соликамского магниевого завода передан «Росатому»

Контрольный пакет акций Соликамского магниевого завода передан «Росатому»

10 декабря 2023, 02:57
Фото: properm.ru
11 мая 2022 года арбитражный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод».

356276 акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) передадут госкорпорации «Росатом» по номинальной стоимости ценных бумаг. 8 декабря было опубликовано распоряжение правительства России №3525-р соответствующего содержания.

«Предать государственной корпорации по атомной энергетике „Росатом“ в качестве имущественного взноса РФ находящиеся в федеральной собственности 356276 акций ОАО „Соликамский магниевый завод“ (Соликамск, Пермский край) по их номинальной стоимости», — указывается в документе.

Росимущество должно обеспечить передачу акций в шестимесячный срок.

11 мая 2022 года арбитражный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод» у нескольких собственников — Петра Кондрашева, Игоря Пестрикова, Сергея Кирпичева и Тимура Старостина. В октябре АО «Регистратор Интрако» передало более 89% акций ОАО «Соликамский магниевый завод» на баланс Росимущества. Иск Генпрокуратуры бывшим владельцам предприятия оспорить не удалось.

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