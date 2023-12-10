Контрольный пакет акций Соликамского магниевого завода передан «Росатому»

11 мая 2022 года арбитражный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод» у нескольких собственников — Петра Кондрашева, Игоря Пестрикова, Сергея Кирпичева и Тимура Старостина. В октябре АО «Регистратор Интрако» передало более 89% акций ОАО «Соликамский магниевый завод» на баланс Росимущества. Иск Генпрокуратуры бывшим владельцам предприятия оспорить не удалось.