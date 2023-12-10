На Бахаревке полиция задержала закладчика героина

По месту жительства и личного автотранспорта задержанного полицейские также нашли наркотики. В автомобиле обнаружили 21 сверток, внутри каждого из которых находился героин общей массой около 10 грамм. В смартфоне задержанного оперативники обнаружили фотографии и географические координаты тайников-закладок. Кинолог со служебной собакой обнаружили еще шесть тайников на перегоне. Общий вес изъятого из тайников наркотика составил более 1,50 граммов.