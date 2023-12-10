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Updated Сегодня, 12:43

На Бахаревке полиция задержала закладчика героина

На Бахаревке полиция задержала закладчика героина

10 декабря 2023, 12:38
Фото: Пресс-служба транспортной полиции
Мужчина заявил полицейским, что подрабатывает закладками наркотиков.

В ноябре сотрудники Пермского линейного отдела полиции на транспорте на перегоне станций «Пермь2-Бахаревка» задержали 31-летнего неработающего, несудимого уроженца города Соликамска. Мужчина на территории РЖД размещал свертки с наркотиком в тайники-закладки.

Закладчика доставили в дежурную часть, где провели личный досмотр. В кармане куртки задержанного полицейские обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная криминалистическая экспертиза показала, что это героин, массой 0,24 грамма.

Фото: Пресс-служба транспортной полиции

По месту жительства и личного автотранспорта задержанного полицейские также нашли наркотики. В автомобиле обнаружили 21 сверток, внутри каждого из которых находился героин общей массой около 10 грамм. В смартфоне задержанного оперативники обнаружили фотографии и географические координаты тайников-закладок. Кинолог со служебной собакой обнаружили еще шесть тайников на перегоне. Общий вес изъятого из тайников наркотика составил более 1,50 граммов.

31-летний задержанный мужчина дал признательные показания, пояснил, что таким образом искал способ дополнительного заработка, нуждался в улучшении своего финансового положения.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, группой лиц по предварительному сговору, мужчине грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет. Фигуранту избрали меру пресечения — заключение под стражу.

#Происшествия#Пермь#Криминал
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