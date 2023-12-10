На пожарах в Прикамье за стуки погибли трое. В МЧС напоминают об опасных печках

За сутки 9 декабря в Прикамье тушили 28 пожаров. Больше всего происшествий было в Перми, Березниках и Кунгурском районе — по четыре пожара в один день. По два пожара произошло на территориях Александровского, Очерского и Чернушинского округов. Также сотрудники МЧС выезжали на пожары на территориях Соликамского, Пермского, Кочевского, Губахинского, Чусовского, Уинского, Юсьвинского, Оханского, Карагайского и Октябрьского округов. За минувшие сутки три человека погибли на пожарах, еще несколько жителей региона получили травмы.