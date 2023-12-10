На пожарах в Прикамье за стуки погибли трое. В МЧС напоминают об опасных печках

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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За сутки 9 декабря в Прикамье тушили 28 пожаров. Больше всего происшествий было в Перми, Березниках и Кунгурском районе — по четыре пожара в один день. По два пожара произошло на территориях Александровского, Очерского и Чернушинского округов. Также сотрудники МЧС выезжали на пожары на территориях Соликамского, Пермского, Кочевского, Губахинского, Чусовского, Уинского, Юсьвинского, Оханского, Карагайского и Октябрьского округов. За минувшие сутки три человека погибли на пожарах, еще несколько жителей региона получили травмы.
Один человек погиб в пожаре в бытовке на улице Соликамской в Перми. Еще один погибший при возгорании в гараже в Очере. Третий летальный исход — на пожаре в многоквартирном доме на улице Войкова в Александровске. Здесь из горящей квартиры мать спасла двоих детей, вывела их по лестнице на свежий воздух. До прибытия подразделений пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек.
Основной причиной возникновения пожара в холода называют нарушение правил устройства и эксплуатации печей и электрооборудования. В МЧС напоминают, в морозы увеличилось количество пожаров из-за печного отопления. Только за прошлые сутки на территории Пермского края ликвидировано 14 пожаров причиной которых стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей, из них семь пожаров — в банях.
В ведомстве называют основные причины возникновения «печных» пожаров:
С наступлением холодов граждане начинают активно использовать электронагревательные приборы, порой кустарного самодельного изготовления. Они и представляют наибольшую угрозу. В результате их использования возрастает нагрузка на электрические сети, что приводит к перегрузке и возгоранию электрической проводки. Одновременное включение в сеть нескольких обогревателей может стать причиной перегрузки электросети, поэтому это нужно исключить.